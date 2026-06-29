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В Монако прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Монако при взрыве пострадали три человека
Shutterstock/FOTODOM

В Монако вечером прогремел мощный взрыв, пишет Le Figaro.

Газета уточняет, что он произошел около 21:00 (22:00 мск). При детонации пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На записях с камер видеонаблюдения неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди, говорится в статье.

На прошлой неделе в деловом районе испанского Мадрида произошел взрыв в одном из небоскребов. В национальной полиции уточнили, что детонация случилась в башне энергетической компании Moeve в районе Чамартин. После взрыва на 25-м этаже небоскреба начался пожар в техническом помещении. Его оперативно потушили. Медики оказали помощь двум людям из-за легкого отравления дымом, еще одной прохожей — из-за приступа, людей из небоскребов эвакуировали.

Ранее россиянин решил сделать самогон и взорвал квартиру.

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