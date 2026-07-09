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Общество

В Ставропольском крае закончили поиски пропавшей девочки

В Ставропольском крае нашли пропавшую девочку, она не выжила
Pixabay

В Ставропольском крае обнаружили пропавшую 8 июля девочку, она не выжила. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В публикации отмечается, что девочка вместе с четырехлетним братом пропали в станице Суворовская.

Поиски мальчика продолжаются, отметили в пресс-службе.

7 июля в Туве нашли пропавшую 15-летнюю девочку.

О том, что в Туве пропала 15-летняя школьница, стало известно 7 июля. Полицейские отмечали, что пропажа школьницы никак не была связана с ранее происшедшим исчезновением двух девочек.

6 июля министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов призвал жителей республики не поддаваться на провокации на фоне поиска пропавших в районе реки Енисей двух девочек. В сети распространилась информация местной шаманки о том, что подростки находятся в одном из домов в районе Ближнего Каа-Хема, в результате чего толпа людей пыталась ворваться в него.

Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле 1 июля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во время поисков была найдена тапка одной из школьниц. Помимо этого, обнаружены их телефоны.

Ранее в Ингушетии обнаружили мальчика, спасавшего тонувшего друга.

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