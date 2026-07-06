Глава МВД Тувы обратился к сходу в Кызыле по поводу пропавших девочек

Глава МВД Тувы призвал не поддаваться провокациям в ситуации с пропавшими детьми

Министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов призвал жителей республики не поддаваться на провокации на фоне поиска пропавших в районе реки Енисей двух девочек. Об этом сообщило МВД по республике в Telegram-канале.

Ранее в сети распространилась информация местной шаманки о том, что пропавшие девочки находятся в одном из домов в районе Ближнего Каа-Хема, в результате чего толпа людей пыталась ворваться в него.

Завьялов лично пообщался с собравшимися гражданами, разъяснил проводимую правоохранительными органами работу и ответил на все вопросы, рассказали в МВД.

Министр обратился к собравшимся с просьбой разойтись и попросил не провоцировать.

Население информируется по всем каналам, нужно сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, отметил глава ведомства, добавив, что этот дом не причастен к инциденту. Поисковые мероприятия продолжаются.

Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле 1 июля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во время поисков был найден тапок одной из них. Помимо этого, обнаружены их телефоны.

Ранее в Ингушетии нашли тело мальчика, который спасал тонувшего друга.