Стало известно об исчезновении еще одного ребенка в Туве

В Кызыле пропала 15-летняя школьница. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Туве сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что УМВД по Кызылу разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю 2011 года рождения. 4 июля она вышла из дома, расположенного на улице Беспалова, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Полицейские подчеркнули, что пропажа школьницы никак не связана с ранее происшедшим исчезновением двух девочек.

6 июля министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов призвал жителей республики не поддаваться на провокации на фоне поиска пропавших в районе реки Енисей двух девочек. В сети распространилась информация местной шаманки о том, что пропавшие девочки находятся в одном из домов в районе Ближнего Каа-Хема, в результате чего толпа людей пыталась ворваться в него.

Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле 1 июля. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Во время поисков была найдена тапка одной из них. Помимо этого, обнаружены их телефоны.

Ранее в Улан-Удэ без вести пропали двое детей девяти и пяти лет.