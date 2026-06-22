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Общество

В Ингушетии нашли тело мальчика, который спасал тонувшего друга

В Ингушетии пропавшего на реке мальчика нашли мертвым

В Ингушетии завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего в реке Сунжа. Об этом сообщает ГУ МЧС России республики.

Ребенка почти 8 дней искали волонтеры, полиция и спасатели, в операции участвовали 546 человек и 17 единиц техники. По данным Telegram-канала Baza, тело школьника обнаружили в 10 км от места, где он пропал.

Ребенок исчез 15 июня в Карабулаке, он заметил, что его друг оказался в воде, и прыгнул в реку Сунжу, чтобы помочь ему, друг зацепился за корни деревьев и держался, пока его не заметили местные жители, а школьника унесло течением.

До этого девятилетняя девочка утонула во время игр у водоема на Амуре. Родители были на участке и не видели берега, они узнали о случившемся, когда один из приятелей дочери прибежал за помощью. Ее мать бросилась в водоем и вытащила дочь на берег, после чего взрослые немедленно начали оказывать ребенку первую помощь. Несмотря на все усилия, спасти школьницу не удалось.

Ранее в Ингушетии тысячи человек вышли на поиски мальчика, ушедшего под воду Сунжи.

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