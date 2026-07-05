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Общество

Специалисты обнаружили предмет одной из пропавших в Тыве девочек

В Тыве обнаружили тапок одной из пропавших девочек
Pixabay

В Тыве во время поисков двух пропавших девочек обнаружили тапок одной из них. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, речь идет о тапке. Предмет обнаружили на берегу Енисея, в 22 километрах от Кызыла. Родственники подтвердили, что обувь принадлежит ребенку.
Сейчас специалисты продолжают поиски школьниц.

«На месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, представители других ведомств. В поисковых мероприятиях сегодня задействовано 735 волонтеров», – сообщается в публикации.

Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле в среду вечером, их местонахождение до сих пор неизвестно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Не исключается, что они могли уйти под воду. Сейчас следователи отрабатывают все версии.

Спасателям удалось найти обувь одной из девочек два дня назад. Помимо этого, обнаружили их телефоны.

Сейчас в поисках задействованы не только волонтеры, но и водолазы, а также беспилотники и специалисты ГИМС.

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