В Туве нашли 15-летнюю девочку

В Туве нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По информации ведомства, подросток «бродяжничала на территории г. Кызыла». Противоправных действий в ее отношении не совершалось.

В полиции уточнили, что девочка воспитывается в неполной семье и ранее неоднократно уходила из дома. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних поставят ее на профилактический учет.

О том, что в Туве пропала 15-летняя школьница, стало известно 7 июля. Полицейские отмечали, что пропажа школьницы никак не была связана с ранее происшедшим исчезновением двух девочек.

6 июля министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов призвал жителей республики не поддаваться на провокации на фоне поиска пропавших в районе реки Енисей двух девочек. В сети распространилась информация местной шаманки о том, что подростки находятся в одном из домов в районе Ближнего Каа-Хема, в результате чего толпа людей пыталась ворваться в него.

Девочки 12 и 13 лет пропали в Кызыле 1 июля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во время поисков была найдена тапка одной из школьниц. Помимо этого, обнаружены их телефоны.

Ранее в Ингушетии обнаружили мальчика, спасавшего тонувшего друга.