Лантратова пожаловалась в ООН на «варварские нападения» ВСУ на мирное население

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой отреагировать на новые «варварские нападения» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное населении России и обеспечить правовую оценку преступлений Киева.

Омбудсмен уточнила, что речь о последних атаках украинской армии на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв машины в Рыльске Курской области 3 июля.

3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает удар ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области. Она подчеркнула, что на это «гнусное военное преступление» должны обратить внимание все ответственные правительства и профильные международные структуры и дать честную оценку.

Ранее в Госдуме призвали к «решительным» ударам по Украине.