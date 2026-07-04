Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Лантратова пожаловалась в ООН на «варварские нападения» ВСУ на мирное население

Лантратова призвала ООН отреагировать на нападения ВСУ на мирное население
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой отреагировать на новые «варварские нападения» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное населении России и обеспечить правовую оценку преступлений Киева.

Омбудсмен уточнила, что речь о последних атаках украинской армии на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв машины в Рыльске Курской области 3 июля.

3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает удар ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области. Она подчеркнула, что на это «гнусное военное преступление» должны обратить внимание все ответственные правительства и профильные международные структуры и дать честную оценку.

Ранее в Госдуме призвали к «решительным» ударам по Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!