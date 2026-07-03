«Гнусное военное преступление»: Захарова дала оценку теракту на рынке в Токмаке

Москва решительно осуждает удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Токмаке Запорожской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что на это «гнусное военное преступление» должны обратить внимание все ответственные правительства и профильные международные структуры и дать честную оценку.

3 июля украинские военнослужащие ударили по городскому рынку в Токмаке. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Как уточнил глава региона, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара со стороны ВСУ. Пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Ранее уголовное дело возбуждено после теракта ВСУ в Запорожской области.