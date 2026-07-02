В Лисичанске 12 человек ранены в результате атаки ВСУ на автобус

Украинские войска атаковали автобус в Лисичанске, ранения получили 12 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения», — написал он.

По словам Пасечника, информация о пострадавших еще уточняется.

Кроме того, глава ЛНР рассказал, что в Перевальском муниципальном округе и Первомайске БПЛА украинских войск ударили по гражданским грузовым автомобилям. В результате ранен один человек, его госпитализировали.

2 июля ВСУ атаковали пассажирский автобус, ехавший из Минска в Анапу, на границе с Белоруссией. Украинский беспилотник разорвался прямо перед транспортным средством, в результате чего пострадали трое человек — два водителя и пассажир. В Белоруссии атаку назвали очередным актом экстремизма и терроризма в отношении мирных граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Запорожской области приостановили движение автобусов из-за дронов ВСУ.