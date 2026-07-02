В Белоруссии уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Минздрав Белоруссии: три человека пострадали при атаке ВСУ на автобус

В результате атаки украинского дрона на автобус в районе таможенного перехода «Красный камень» Брянской области пострадали три человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения Белоруссии в Telegram-канале.

«Всего пострадавших трое: двое водителей автобуса и один пассажир. Пострадавшие госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что к ведению пациентов подключены республиканские специалисты.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

Гомельский облисполком сообщил, что инцидент произошел в 11:55 по московскому времени. Пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику, следовал по маршруту «Минск – Гомель – Анапа».

По данным облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров. В результате происшествия получили ранения двое водителей, которые являются уроженцами Гомельской области Белоруссии. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Белгородской области три человека пострадали из-за атаки ВСУ.