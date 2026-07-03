Врач рассказал о состоянии раненного при подрыве автомобиля чиновника

Глава Рыльского района Курской области Владимир Ковальчук, раненный в результате подрыва автомобиля на мине, находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Об этом сообщил журналистам представитель Федерального центра медицины катастроф Александр Попов, пишет РИА Новости.

«Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжелому», — сказал Попов.

По его словам, Ковальчук получает всю необходимую терапию и полное обследование. Позже его эвакуируют и положат в отделение реанимации.

3 июля автомобиль, в салоне которого находились сотрудники администрации Рыльского района Курской области, подорвался на мине. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, в результате пострадали четыре человека, включая главу района Владимира Ковальчука. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения ног.

Еще один пострадавший — директор местного управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который находился за рулем машины. У него осколочное ранение бедра, непроникающее ранение живота. Кроме того, травмы получили начальник управления культуры и специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Во время взрыва оба находились на крыльце расположенного рядом здания, вследствие чего получили акубаротравму и слепые осколочные ранения конечностей. Всех пострадавших госпитализировали, место взрыва оцепили, сейчас там работают саперы.

Ранее в Рыльске взрывотехник получил несовместимые с жизнью травмы при разминировании украинского дрона.