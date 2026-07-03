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Армия

Названо число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

Балицкий: 18 человек пострадали при атаке ВСУ на городской рынок в Токмаке
Максим Богодвид/РИА Новости

Пять человек получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому рынку в Токмаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он добавил, что пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

«Пострадавшие продолжают поступать», — подчеркивается в заявлении.

В связи с произошедшим Токмакская центральная районная больница развернула дополнительные операционные. Кроме того, был сформирован штаб по оказанию пострадавшим необходимой медицинской и психологической помощи.

По словам Балицкого, он поручил социальному блоку правительства региона немедленно начать работу с родственниками тех, кого спасти не удалось. Ожидается, что положенные семьям выплаты будут предоставлены в кратчайшие сроки.

ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Токмаке утром 3 июля. Губернатор Запорожской области заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, Балицкий держит ситуацию на личном контроле.

Ранее украинские военные ударили по полям с урожаем в Запорожской области.

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