В Госдуме призвали к «решительным» ударам по Украине

России необходимы «решительные» удары по военной инфраструктуре, логистике и складам вооружений ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал удар ВСУ по рынку в городе Токмак Запорожской области. Слуцкий отметил, что рынок не является военным объектом, и каждый день там находятся «десятки продавцов, покупателей, пожилых людей и семей с детьми».

По словам парламентария, удар по этому месту является «сознательной атакой на мирных жителей». И это показывает, что для Киева школы, больницы и жилые дома «давно стали допустимыми целями», отметил он. Поэтому Слуцкий подчеркнул, что ответ на такие преступления должен быть «быстрым, точным и принципиальным».

«Необходимы решительные действия по военной инфраструктуре, логистике и складам вооружений. Всё, что используется для ударов по российским городам и мирным людям, должно быть уничтожено. Виновные в ударе по Токмаку должны понести заслуженное наказание. России нужна скорейшая и решительная Победа», — отметил он.

3 июля ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Токмаке. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. Затем он сообщил, что в результате удара ВСУ по городскому рынку в Токмаке пять человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что пять человек после удара находятся в тяжелом состоянии, а 13 — в состоянии средней тяжести.

После удара российский Следком возбудил уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва решительно осуждает удар ВСУ по рынку в Токмаке, и отметила, что на это «гнусное военное преступление» должны обратить внимание все ответственные правительства и профильные структуры.

Ранее был назван тип БПЛА, который использовали ВСУ при ударе по рынку в Токмаке.