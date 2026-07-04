Ряд российских аэропортов возобновили работу после снятия ограничений на полеты

В пяти аэропортах России сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Калуги (Грабцево), Костромы (Сокеркино), Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ограничительные меры были необходимы обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого сообщалось, что Аэропорты Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова, Чебоксар, Уфы и Бугульмы временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ограничения на полеты также вводились в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска, Ижевска, Кирова, Оренбурга, Перми, Екатеринбурга.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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