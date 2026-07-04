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Армия

В Петербурге объявили угрозу атаки беспилотников

РСЧС объявила угрозу атаки беспилотников в Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге ранним утром 4 июля объявили угрозу атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение распространила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителям рекомендовали покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях с капитальными стенами, держаться подальше от окон, а также не поднимать на улице незнакомые предметы.

Кроме того, петербуржцев предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над территорией региона. По его словам, воздушные цели были сбиты над Ленинградской областью, а боевая работа по отражению атаки продолжается.

Глава региона также предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Ранее в Рязанской области предупредили об опасности атаки БПЛА

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