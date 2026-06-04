Россиянам рассказали, что делать при задержке рейса

При задержке вылета нужно уточнить у представителя авиакомпании причины задержки и ориентировочное время отправления. Эту информацию важно получить официально — например, на стойке регистрации или в службе информации аэропорта, рассказала «Газете.Ru» директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.

«Запросите справку о задержке рейса: она пригодится для последующего обращения в страховую компанию и/или подачи претензии перевозчику. В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить вас определенным набором услуг. При задержке от двух часов вы можете рассчитывать на напитки, от четырех — на питание, от шести — на размещение в гостинице. Если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок», — отметила Кошелева.

По ее словам, каждая бутылка воды, купленная в аэропорту во время ожидания, может быть возмещена, главное — сохранить чек. Это же касается еды, транспорта и гостиниц, добавила эксперт. Даже если авиакомпания отказалась компенсировать расходы, туристическая страховка может покрыть часть из них, если в полис включена опция «задержка рейса», сказала Кошелева. По ее словам, получить компенсацию можно довольно быстро — некоторые страховые компании предоставляют возможность заранее указать номер рейса, тогда в случае задержки она автоматически узнает о страховом случае и проинформирует вас о дальнейших действиях и документах. Пока ждете вылет, у вас будет возможность направить их в страховую, тогда и выплату вы сможете получить уже во время полета, уточнила эксперт.

Она добавила, что, если вы оформили туристический полис, не полагайтесь на авиакомпанию — параллельно обратитесь в страховую службу поддержки страховщика. Вам подскажут, как действовать, на что вы можете рассчитывать и какие документы понадобятся. Например, некоторые страховки компенсируют не только расходы на проживание и питание, но и оплату нового билета, если в результате задержки вы пропустили стыковку или важное мероприятие, пояснила эксперт.

«Показательно, что именно задержки рейсов чаще всего становятся причиной обращения туристов за страховыми выплатами. Так, по данным «СберСтрахования», в майские праздники этого года более трети всех заявлений, поступивших от розничных клиентов, касалось именно страхования путешествий (39%). Причем в 88% таких случаев речь шла именно о сбоях в расписании рейсов. Эти данные подтверждают: проблемы с перелетами — не редкость, и страховая защита здесь может оказаться критически важной», — сказала Кошелева.

Если рейс переносится на неопределенное время, эксперт рекомендовала самостоятельно подобрать альтернативный маршрут: многие авиакомпании идут навстречу и бесплатно меняют билеты на ближайший доступный рейс. Чтобы обезопасить себя в случае спорных ситуаций, сохраняйте подтверждение договоренностей: скриншоты переписки, номер обращения, письма от службы поддержки, посоветовала эксперт. Это пригодится, если понадобится доказывать, что переоформление действительно согласовали, особенно если билет не был выдан сразу или возникли дополнительные расходы, сказала Кошелева.

Лучший способ справиться с форс-мажором — не попасть в него, считает Кошелева. Перед вылетом она рекомендовала проверять статус рейса на сайте или в приложении авиакомпании — оно обычно обновляется быстрее всего. Убедитесь, что у вас будет доступ к интернету в поездке: подключите международный роуминг или заранее уточните, будет ли в аэропорту Wi-Fi, посоветовала эксперт.

Ранее Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов Air Anka.