В аэропорту Екатеринбурга ввели временные ограничения

В аэропорту Екатеринбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При введении ограничений на работу аэропортов рейсы нередко задерживаются или вовсе отменяются. В случае задержки вылета пассажирам следует обратиться на стойку регистрации или в информационную службу аэропорта, чтобы уточнить причины и ориентировочное время отправления.

В зависимости от времени ожидания авиакомпания обязана предоставить пассажирам определенный набор услуг. При задержке от двух часов — напитки, от четырех — горячее питание. Если рейс отменили, пассажирам положен полный возврат средств, включая невозвратные билеты, либо бесплатный обмен при наличии мест.

О том, что делать при отмене или задержке рейса и какие есть альтернативы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.