В аэропорту Екатеринбурга ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
При введении ограничений на работу аэропортов рейсы нередко задерживаются или вовсе отменяются. В случае задержки вылета пассажирам следует обратиться на стойку регистрации или в информационную службу аэропорта, чтобы уточнить причины и ориентировочное время отправления.
В зависимости от времени ожидания авиакомпания обязана предоставить пассажирам определенный набор услуг. При задержке от двух часов — напитки, от четырех — горячее питание. Если рейс отменили, пассажирам положен полный возврат средств, включая невозвратные билеты, либо бесплатный обмен при наличии мест.
О том, что делать при отмене или задержке рейса и какие есть альтернативы — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.