В аэропортах восьми городов России ввели ограничения на полеты

Аэропорты Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова, Чебоксар, Уфы и Бугульмы временно не принимают и не выпускают самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

В воздушном ведомстве ограничения аргументировали обеспечением безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее глава Минтранса рассказал, когда ожидается запуск биометрии в аэропортах.