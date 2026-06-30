СМИ узнали, что при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх

Бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии украинского Forbes. Об этом пишет франзуская газета Le Figaro со ссылкой на источник.

По данным издания, в момент взрыва Ермолаев находился в многоквартирном доме вместе со своей сожительницей и сыном. Прокурор Монако Тибо Стефан сообщил журналистам газеты, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, жизни третьего ничего не угрожает.

Позже государственный министр Монако Кристоф Мирман в беседе с телеканалом BFMTV уточнил, что помимо троих пострадавших, о которых сообщалось изначально, в больницу доставлены еще четыре человека.

В 2021 году в Forbes оценили состояние Вадима Ермолаева в $220 млн. Его компания «Алеф» занималась строительством коммерческих объектов в Днепропетровске и считалась одним из крупнейших застройщиков в городе. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции.

Вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. На записях с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания, когда туда заходили другие люди.

В правительстве Монако назвали случившееся терактом. По данным властей, мощный взрыв прогремел недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Мирман отметил, что это первый подобный случай в истории государства.

Ранее в Мадриде произошел взрыв в небоскребе.