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Общество

Большинство украинцев поддержали начало переговоров с Россией

Gallup: две трети опрошенных украинцев поддержали переговоры с Россией
Thomas Peter/Reuters

Большинство жителей Украины поддерживают скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gallup.

Согласно данным опроса, 66% респондентов считают, что переговорный процесс следует начать как можно скорее. Против такой позиции высказались менее четверти участников исследования, еще 11% не смогли определить свою точку зрения.

При этом Gallup не приводит информацию о сроках проведения опроса, количестве его участников и величине статистической погрешности.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Тем не менее политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев заявил «Газете.Ru», что на данный момент нет предпосылок для реального возобновления переговорного процесса по Украине, поскольку Турция не является нейтральной страной, Евросоюз активно помогает Киеву наносить удары по населению России, а США сменили свою риторику по украинскому кризису.

Ранее постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией.

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