В России объяснили, почему переговоры по Украине остановились

Политолог Трухачев: сейчас нет никаких перспектив для переговоров по Украине

На данный момент нет предпосылок для реального возобновления переговорного процесса по Украине, поскольку Турция не является нейтральной страной, Евросоюз активно помогает Киеву наносить удары по населению России, а США сменили свою риторику по украинскому кризису. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

«Турция не нейтральная страна, это член НАТО. Она открыто вооружает Украину и даже не скрывает этого. Поэтому если о чем-то вести переговоры, то не в Турции, равно как и не в Венгрии, не в Словакии, не в Австрии, не в Швейцарии — это не нейтральные страны, это члены ЕС и НАТО (или к ним примыкают эти страны). Через неделю в Турции пройдет встреча НАТО [саммит альянса 7-8 июля]. Приоритетом Турции является членство в НАТО, а также работа по линии организации тюркских государств, которая вытесняет Россию из южной части постсоветского пространства», — подчеркнул он.

На фоне такой неоднозначной политики Турции, отметил Трухачев, Евросоюз «взял тактику на увеличение ударов вглубь России», что никак не способствует переговорному процессу по Украине.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте, с точки зрения политолога, «раз за разом прогибает» президента США Дональда Трампа на ужесточение позиции по Украине и укрепление помощи Киеву со стороны Штатов.

В этой связи, по словам Трухачева, сейчас нет перспектив для переговоров по Украине.

«Для того, чтобы были перспективы для переговоров по существу, нужно заставить коллективный Запад с собой считаться», — подытожил он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия по достижению длительного мира на Украине и работает над возобновлением мирных переговоров.

Ранее в Финляндии предостерегли от «отчаянных» попыток добиться мира на Украине.