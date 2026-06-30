Появились кадры с места взрыва в Монако

Появилось видео с места взрыва в Монако, в результате которого, как писали СМИ пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его семья. Кадры публикует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Видео первых минут после теракта в Монако, в ходе которого были ранены бизнесмен Ермолаев, его супруга и сын», — сказано в посте.

На кадрах видно, как спасатели эвакуируют раненого человека.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Генпрокуратуре Монако отказались называть подрыв украинского бизнесмена терактом.