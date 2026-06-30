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Общество

В Генпрокуратуре Монако отказались называть подрыв украинского бизнесмена терактом

Генпрокурор Тибо: взрыв в Монако не является терактом
Alexandre Dimou/Reuters

Взрыв в Монако, по предварительным данным, не является терактом. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор княжества Стефан Тибо, передает РИА Новости.

«Имеющиеся у нас данные не позволяют квалифицировать произошедшее как нападение террористического характера», — сказал прокурор.

По его словам, этот инцидент расследуется как покушение на жизнь и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к теракту в Монако.

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