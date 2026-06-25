В московском университете объявили эвакуацию из-за ракетной опасности

В Московском институте электронной техники (МИЭТ) объявили эвакуацию из-за ракетной опасности. Об этом говорится в публикации вуза в «Максе».

«Уважаемые миэтовцы, объявлена ракетная опасность, это не учебная тревога. Пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — говорится в публикации.

До этого единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о ракетной опасности в Московской области. МИЭТ находится в Зеленограде, который географически расположен в Подмосковье, но является административным округом Москвы.

23 июня ракетная опасность объявлялась в Воронежской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. Издание «Абзац» сообщало, что сирены зазвучали в Воронежской, Липецкой, Ростовской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской, Нижегородской, Астраханской, Самарской, Ульяновской областях, Мордовии, Татарстане, Чувашии и Московском регионе.

За день до этого режим ракетной опасности объявляли в течение часа сразу в 12 регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.