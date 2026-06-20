Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ

The Telegraph: на Гебридских островах прошли испытания ракет Nightfall для ВСУ

Британские военные провели на Гебридских островах испытания перспективного дальнобойного вооружения, предназначенного для передачи Украине. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на источники в министерстве обороны Великобритании.

Речь идет о высокоточных баллистических ракетах Nightfall. Согласно публикации, ракеты обладают радиусом действия около 500 км. После завершения предварительных тестов на Гебридах оружие протестируют в самой Британии — начало следующего цикла испытаний запланировано на ближайшее время.

Журналисты отмечают, что потенциально данные системы могут достигать целей на территории Москвы. Технические характеристики изделия предполагают наличие 250-килограммовой боевой части при скорости полета до 600 км в час.

Над проектом под кодовым названием «Project Brakestop» работали три компании, выигравшие государственный тендер: MBDA (известная созданием Storm Shadow), MGI Engineering и Rotron Aerospace. Финансирование программы началось с £5 млн, впоследствии объем выделенных средств был увеличен еще на £15 млн.

Информация о создании этого оружия для нужд ВСУ была официально подтверждена британской стороной еще в начале 2026 года.

Ранее Британия пообещала Украине 150 тысяч беспилотников к концу года.