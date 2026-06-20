Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ

Британские военные провели на Гебридских островах испытания перспективного дальнобойного вооружения, предназначенного для передачи Украине. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на источники в министерстве обороны Великобритании.
Речь идет о высокоточных баллистических ракетах Nightfall. Согласно публикации, ракеты обладают радиусом действия около 500 км. После завершения предварительных тестов на Гебридах оружие протестируют в самой Британии — начало следующего цикла испытаний запланировано на ближайшее время.
Журналисты отмечают, что потенциально данные системы могут достигать целей на территории Москвы. Технические характеристики изделия предполагают наличие 250-килограммовой боевой части при скорости полета до 600 км в час.
Над проектом под кодовым названием «Project Brakestop» работали три компании, выигравшие государственный тендер: MBDA (известная созданием Storm Shadow), MGI Engineering и Rotron Aerospace. Финансирование программы началось с £5 млн, впоследствии объем выделенных средств был увеличен еще на £15 млн.
Информация о создании этого оружия для нужд ВСУ была официально подтверждена британской стороной еще в начале 2026 года.
Ранее Британия пообещала Украине 150 тысяч беспилотников к концу года.