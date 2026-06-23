В нескольких регионах РФ объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской областях. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Сирены зазвучали в Воронежской, Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Астраханской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, Татарстане, Мордовии, Чувашии и Московском регионе», — говорится в сообщении.

Авторы указывают, что в Самаре остановился весь наземный общественный транспорт. Жителей Подмосковья предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета.

23 июня Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж могла быть осуществлена с использованием новейших ракет ERAM (Extended Range Attack Munition), также известных как «боеприпас увеличенной дальности».

22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.