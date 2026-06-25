В Московской области объявили ракетную опасность

На территории Московской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в «Максе».

Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам, а также пройти в укрытие.

«Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — указывается в публикации.

В РСЧС добавили, что в регионе возможны перебои мобильного интернета.

23 июня ракетная опасность объявлялась в Воронежской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. Издание «Абзац» сообщало, что сирены зазвучали в Воронежской, Липецкой, Ростовской, Владимирской, Волгоградской, Пензенской, Нижегородской, Астраханской, Самарской, Ульяновской областях, Мордовии, Татарстане, Чувашии и Московском регионе.

За день до этого режим ракетной опасности объявляли в течение часа сразу в 12 регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.