В Подмосковье объявили ракетную опасность

На всей территории Московской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее уведомление появилось в официальном портале для экстренных оповещений «112 МО».

Жителям региона рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, посоветовали укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

В экстренном сообщении также отмечается, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.

Кроме того, жителей предупредили о недопустимости съемки беспилотных воздушных судов и работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотника или его фрагментов рекомендовано незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

Накануне в течение одного часа режим ракетной опасности объявляли сразу в 12 регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии. При этом в Липецкой области сначала сообщили об отмене ракетной опасности, однако позднее режим был объявлен вновь.

Ранее губернатор Гусев напомнил, как важно прислушиваться к предупреждениям об опасности.