Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорт Геленджика приостановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Геленджика ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

Аэропорт Геленджика ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В понедельник, 22 июня, аэропорт Геленджика также вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Вечером того же дня ограничения действовали в аэропорту Сочи и Краснодара.

22 июня также сообщалось об ограничениях в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. До этого аналогичные меры вводились в Шереметьево, а также в авиагаванях Ярославля и Тамбова.

Вооруженные силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы противовоздушной обороны сбили почти тысячу беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта Внуково.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!