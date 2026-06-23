Аэропорт Геленджика приостановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Геленджика ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В понедельник, 22 июня, аэропорт Геленджика также вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Вечером того же дня ограничения действовали в аэропорту Сочи и Краснодара.

22 июня также сообщалось об ограничениях в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. До этого аналогичные меры вводились в Шереметьево, а также в авиагаванях Ярославля и Тамбова.

Вооруженные силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы противовоздушной обороны сбили почти тысячу беспилотных летательных аппаратов.

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