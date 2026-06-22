В аэропорту на юге России введены ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

При этом мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории города была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон и не использовать автомобиль в качестве укрытия.

Незадолго до этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Краснодара.

В течение 22 июня в авиагавани Сочи несколько раз приостанавливали и возобновляли полеты ради обеспечения безопасности.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.