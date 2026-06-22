Аэропорт Краснодара ввел временные ограничения

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 20:48 мск.

Утром 22 июня в московском аэропорту Внуково временно ограничивали полеты гражданской авиации.

В понедельник также стало известно об ограничениях в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. До этого аналогичные меры вводились в Шереметьево, а также в авиагаванях Ярославля и Тамбова.

Вооруженные силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы противовоздушной обороны сбили почти тысячу беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин наградил коллектив аэропорта Внуково.