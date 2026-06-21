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Политика

Путин наградил коллектив аэропорта Внуково

Путин наградил орденом Почета коллектив аэропорта Внуково
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив московского аэропорта Внуково. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.

«За заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи наградить орденом Почета коллектив акционерного общества «Международный аэропорт «Внуково»», — значится в документе.

В этом году аэропорту исполняется 85 лет. Авиагавань начала работу 2 июля 1941 года. Как отмечал Владимир Путин, аэропорт стал базой для размещения легендарной Московской авиагруппы особого назначения, его сотрудники вывозили на фронт военнослужащих, эвакуировали раненых, доставляли оружие, снаряды, продовольствие в том числе для блокадного Ленинграда, а в 1945 году встречали самолет со Знаменем Победы на борту.

В начале июня аэропорт получил несколько наград на 29-й Национальной авиационной премии «Крылья России», в частности за продвижение новых туристических маршрутов (в Геленджик, Апатиты, Петрозаводск, Фукуок и Нячанг (Вьетнам), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), а также как авиагавань с пассажиропотоком более 14 млн человек в год и как «лидер развития маршрутной сети».

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского первого зампреда ВС Давыдова.

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