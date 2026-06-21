Аэропорт Шереметьево работает по согласованию

Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Шереметьево осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами. Об этом Росавиация сообщает в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что согласование проводится с соответствующими органами в связи с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Днем 21 июня в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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