Аэропорт Геленджика приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

22 июня государственную границу между Россией и Абхазией временно закрыли из-за беспилотной опасности.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории города была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал не подходить к окнам, укрываться в помещении без окон и не использовать автомобиль в качестве укрытия.

Несколькими часами ранее режим ракетной опасности объявили сразу в нескольких регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии. При этом в Липецкой области сначала сообщили об отмене ракетной опасности, однако позднее режим был объявлен вновь.

Ранее 200 россиян более суток не могли вылететь из Антальи в Москву.