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Общество

Стало известно о новом назначении экс-губернатора Белгородской области

Mash: экс-губернатора Белгородской области Гладкова назначат послом РФ в Абхазии
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова назначат послом России в Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации утверждается, что решение о назначении было принято на совещании комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

До этого Гладков заявил, что скучает по жителям региона.

Об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало известно 13 мая. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о будущем Гладкова, сообщил, что ему предложат новое место работы. По данным «Ведомостей», одним из вариантов может стать пост посла России в Абхазии.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова.

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