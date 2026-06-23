Стало известно о новом назначении экс-губернатора Белгородской области

Бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова назначат послом России в Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации утверждается, что решение о назначении было принято на совещании комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

До этого Гладков заявил, что скучает по жителям региона.

Об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало известно 13 мая. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о будущем Гладкова, сообщил, что ему предложат новое место работы. По данным «Ведомостей», одним из вариантов может стать пост посла России в Абхазии.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова.