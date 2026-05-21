Экс-губернатора Белгородской области застали врасплох у Кремля в Москве

Гладков ушел от ответа о новой должности, но передал привет белгородцам

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что скучает по жителям региона. Видео с чиновником опубликовал журналист Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что случайно встретил Гладкова возле Кремля. На видео Юнашев обращается к экс-главе Белгородской области со словами, что жители региона пишут ему и скучают по нему.

«Я тоже скучаю», — сказал Гладков.

Также журналист попытался выяснить у Гладкова, чем он будет заниматься после отставки с поста губернатора Белгородской области. Однако тот уклонился от ответа.

«Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу», — коротко ответил Гладков, уходя от журналиста.

Что именно делал чиновник в центре Москвы, он также не уточнил.

Об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало известно 13 мая. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о будущем Гладкова, сообщил, что ему предложат новое место работы. По данным «Ведомостей», одним из вариантов может стать пост посла России в Абхазии.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова.