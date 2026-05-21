Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Экс-губернатора Белгородской области застали врасплох у Кремля в Москве

Гладков ушел от ответа о новой должности, но передал привет белгородцам
Вячеслав Гладков/VK

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что скучает по жителям региона. Видео с чиновником опубликовал журналист Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Журналист рассказал, что случайно встретил Гладкова возле Кремля. На видео Юнашев обращается к экс-главе Белгородской области со словами, что жители региона пишут ему и скучают по нему.

«Я тоже скучаю», — сказал Гладков.

Также журналист попытался выяснить у Гладкова, чем он будет заниматься после отставки с поста губернатора Белгородской области. Однако тот уклонился от ответа.

«Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу», — коротко ответил Гладков, уходя от журналиста.

Что именно делал чиновник в центре Москвы, он также не уточнил.

Об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало известно 13 мая. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о будущем Гладкова, сообщил, что ему предложат новое место работы. По данным «Ведомостей», одним из вариантов может стать пост посла России в Абхазии.

Ранее в России назвали возможную причину отставки Гладкова.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!