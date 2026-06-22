Аэропорты Москвы возобновили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 13:10 мск.

О введении ограничений в столичных авиагаванях Росавиация сообщила в 12:33 мск.

До этого в Московской области объявили ракетную опасность. Жителям региона рекомендовали укрыться в здании или на парковке. Также в Подмосковье возможны перебои в работе интернета. По последним данным, сейчас тревога отменена.

В ночь на 22 июня Росавиация также ограничила прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже аналогичные меры приняли в авиагавани Внуково. Утром Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба.

Ранее эксперты назвали цели атаки ВСУ на Москву.