В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: во Внуково введены ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково временно ограничили полеты гражданской авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация).

Уточняется, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

22 июня стало известно, что в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты.

До этого аналогичные ограничения ввели в Шереметьево, а также в авиагаванях Ярославля и Тамбова.

Вооруженные силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы противовоздушной обороны сбили почти тысячу беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин наградил коллектив аэропорта Внуково.