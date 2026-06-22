Эксперты назвали цели попытки атаки ВСУ на Москву

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью дронов, чтобы ослабить силы противовоздушной обороны (ПВО).

Авторы Telegram-канала отметили, что после массированного удара по Крыму украинские войска вновь переключились на Московский регион. Таким образом, целью ВСУ может быть желание ослабить силы ПВО.

«Противник таким образом прорубает коридор и вынуждает тратить ресурсы на сбитие дронов», — говорится в сообщении.

22 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве 19 беспилотников.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.