Все аэропорты Москвы приостановили работу

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого в Московской области объявили ракетную опасность. Жителям региона рекомендовали укрыться в здании или на парковке. Также в Подмосковье возможны перебои в работе интернета.

В ночь на 22 июня Росавиация также ограничила прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Позже аналогичные меры приняли в аэропорту Внуково. Утром авиагавани Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.