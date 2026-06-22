Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили полеты по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили выпуск и прием рейсов по согласованию

Московские Ааэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба в районе авиагаваней. Об этом сообщает пресс-служба Росаваиции в мессенджере «Макс».

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве предупредили пассажиров, что возможны изменения в расписании рейсов.

Тем временем в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Об прекращении работы воздушных гаваней оповестили рано утром 22 июня.

Ограничения могли быть введены на фоне атак украинских беспилотников. 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 БПЛА, пытавшихся атаковать город.

Утром 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожил на подлете к столице 60 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили свыше 300 беспилотников над регионами России за ночь.