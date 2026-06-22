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Общество

Два столичных аэропорта остановили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов
Shutterstock

Росавиаия ограничила прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба воздушного ведомтсва в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого аналогичные ограничения ввели в Шерметьево, а также в авиагаванях Ярославля и Тамбова.

Вооруженные Силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО сбили почти тысячу дронов.

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что центр приложения усилий со стороны Украины и ее союзников в ходе боевых действий окончательно сместился в воздушную сферу. Эксперт проанализировал, как будет развиваться обстановка в дальнейшем.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.

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