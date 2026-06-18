Пожар на НПЗ в Москве локализован

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что пожар на Московском НПЗ (МНПЗ) локализован.

«Производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», — написал Собянин.

До этого мэр столицы сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на Москву, но нескольким БПЛА удалось достичь Московского НПЗ.

По данным Собянина, на подлете к Москве сбито более 30 вражеских дронов. Он уточнил, что обломки одного из БПЛА повредили здание ТЦ «Садовод».

18 июня Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов во всех столичных аэропортах.

Это уже не первая массированная атака на столичный регион за последние дни. 17 июня силы ПВО перехватили 25 украинских дронов. В ночь на 16 июня над регионом было уничтожено почти 90 беспилотников. Тогда пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Инцидент не отразился на функционировании предприятия, уточнили в МЧС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта.