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Армия

СК пообещал найти всех виновных в атаках БПЛА ВСУ на Московскую область

СК: все причастные к атакам украинских БПЛА на Подмосковье будут установлены
Valentyn Ogirenko/Reuters

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации намерены выявить круг лиц, ответственных за удары украинских беспилотников по Московской области, в результате которых травмы получили 17 человек. Данную информацию агентству ТАСС предоставили в пресс-службе ведомства.

«В Московской области в результате атак украинских беспилотников пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений», — отмечается в заявлении.

18 июня в связи с масштабной атакой беспилотников на столицу, затронувшей в том числе нефтеперерабатывающий завод, а также из-за возгорания на рынке «Садовод», на трассах сформировались серьезные заторы. Часть Московской кольцевой автодороги перекрыта для движения. В Ярославле перекрыто движение по шоссе в направлении Москвы, вблизи которого находится местный НПЗ. Подробнее о дорожной ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собянин назвал общее количество беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве.

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