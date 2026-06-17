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Общество

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

Рейс Сочи-Архангельск подал сигнал бедствия в небе над Черным морем
Toby Melville/Reuters

Летевший из Сочи в Архангельск самолет подал сигнал бедствия над Черным морем. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о борте авиакомпании Smartavia под номером 5N164. Около 23:00 мск самолет, находясь над Черным морем, подал сигнал 7700, что означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на воздушном судне.

6 мая сообщалось, что самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Казахстаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты.

За день до этого самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker Военно-воздушных сил США, вылетевший с базы в Объединенных Арабских Эмиратах, подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом. После того, как борт вылетел из Абу-Даби, он около двух часов кружил над Персидским заливом, а потом подал сигнал 7700 и полетел в сторону Катара.

До этого в Индии шесть пассажиров пострадали в результате аварийной эвакуации из самолета, который должен был лететь из Нью-Дели в Цюрих.

Ранее в Анкаре из-за неисправности экстренно сел самолет премьера Испании.

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