Подавший сигнал бедствия над Казахстаном самолет приземлился

Самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Кахастаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главную транспортную прокуратуру Казахстана.

В среду Airbus A350-941 выполнял рейс из Сеула в Цюрих. Экипаж подал аварийный код Squawk 7700, пролетая над казахстанским озером Балхаш.

Подробностей произошедшего нет.

5 мая американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, вылетевший с базы ОАЭ, подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом. После того, как борт вылетел из Абу-Даби, он около двух часов кружил над Персидским заливом, а потом подал сигнал 7700 и полетел в сторону Катара.

До этого в Индии шесть пассажиров пострадали в результате аварийной эвакуации из самолета, который должен был лететь из Нью-Дели в Цюрих. Во время разгона перед взлетом у самолета отказал двигатель, после чего он загорелся. Срочную эвакуацию провели прямо на взлетно-посадочной полосе с помощью аварийных трапов.

Ранее в Анкаре из-за неисправности экстренно сел самолет премьера Испании.