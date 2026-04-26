При экстренной посадке самолета в Нью-дели пострадали шесть пассажиров

Шесть пассажиров пострадали в результате аварийной эвакуации из самолета рейсом из Нью-Дели в Цюрих. Об этом пишет газета The Times of India.

Всего на борту было 232 человека. Как пишет газета, во время разгона перед взлетом у самолета отказал двигатель после чего он загорелся. Срочную эвакуацию провели прямо на взлетно-посадочной полосе с помощью аварийных трапов. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

Авиакомпания Swiss заявила, что проведет расследование.

20 апреля рейс Санкт-Петербург — Стамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines подал сигнал бедствия, после чего приземлился в Румынии. Причиной тому стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Как позже выяснилось, это был знаменитый скрипач Сергей Стадлер.

Медиков на рейсе не оказалось, 60-летниму мужчине пытался помочь экипаж своими силами прямо на борту. После приземления в Бухаресте к спасению деятеля искусства подключились врачи, но безуспешно.

