Борт премьера Испании экстренно сел по пути на саммит с участием Зеленского

В Анкаре из-за неисправности экстренно сел самолет премьера Испании Санчеса
Sergio Perez/Reuters

Самолет испанского премьера Педро Санчеса, летевший из Мадрида в Ереван, экстренно сел в Анкаре. Об этом пишет La Razón.

Газета сообщает, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность. Делегации Испании переночует в Турции и продолжит поездку в понедельник, 4 мая.

В Ереване в начале недели пройдет саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого состоится отдельная сессия, посвященная Украине. Мероприятие посетят около полусотни представителей различных государств, в том числе Санчес, президент Франции Эммануэль Макрон и его коллега Владимир Зеленский.

Депутат Госдумы Алексей Толмачев заявил «Газете.Ru», что саммит является попыткой французских и армянских властей поднять свои рейтинги и отвлечь внимание общественности от «катастрофических условий». По его мнению, «Армения может повторить судьбу Украины».

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

 
