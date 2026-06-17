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Общество

Дочерям погибшей при атаке ВСУ под Брянском сообщили о смерти матери

RT: дочери погибшей при атаке ВСУ в Брянской области не поверили в ее смерть
Информационный центр СК России/MAX

Дочери Виктории Горошко, которая погибла при атаке ВСУ на белорусский автобус с детьми, не поверили в смерть матери. Об этом RT рассказал ее бывший муж.

Он, как и их дочери-двойняшки, узнали о случившемся из соцсетей, а подробности ему сообщила кума.

«Она мне сказала, что Вика погибла», — добавил мужчина.

Собеседник издания отметил, что знал о поездке Виктории и ее мужа Алексея на отдых, но не мог предположить, что они окажутся в атакованном автобусе. После развода у них остались добрые отношения, а буквально несколько дней он вместе с дочками поздравляли ее с днем рождения.

Он уточнил, что Виктория была «хорошая, добрая и светлая».

Всего в результате атаки БПЛА ВСУ не выжила жена тренера, которая находилась в автобусе. Еще семь человек пострадали, среди которых пятеро — дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

До этого врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе» сообщил, что 17 июня атаке украинского беспилотника на трассе А240 в Брянской области подвергся двухэтажный автобус с детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украине на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее Минск потребовал от Киева объяснений из-за удара БПЛА по автобусу в Брянской области.

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